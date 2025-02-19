Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против России

В Евросоюзе был согласован очередной, 16-й по счету, пакет санкций в отношении РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее в ЕС заявляли, что не планируют отменять санкции в отношении РФ даже в том случае, если это сделают в США. Наоборот, было заявлено, что в Брюсселе готовится новый пакет антироссийских рестрикций. В Соединенных Штатах заняли более сдержанную позицию. Там считают, что санкции снимать не стоит до тех пор, пока не будет подписано соглашение по Украине. В то же время о новых экономических запретах ничего не говорится.

И вот теперь стало известно, что новый пакет ЕС уже согласован и одобрен постоянными представителями сразу 27 государств.

«Да, постоянные представители согласовали новые санкции сегодня утром», — указали журналистам.

В частности, среди новых санкций будет запрет на вывоз из России первичного алюминия.

Ранее к усилению давления на РФ призвали сразу два британских министра. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, а также руководитель Министерства обороны Джон Хили считают, что надо ввести новые санкции, которые будут затрагивать энергетическую сферу. Это позволит усилить позиции Украины перед подписанием мирного соглашения.