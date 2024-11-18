Axios: США разрешили Украине применять ATACMS только по Курской области

Президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ наносить удары вглубь территории России, однако такие действия ограничены исключительно Курской областью. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Axios.

Отмечается, что такое разрешение касается только Курской области, где, по информации США, расположены войска из Северной Кореи. Ранее Байден дал согласие на удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS американского производства.

По информации источника, разрешение Киев получил около трех дней назад.

Эксперты подчеркивают, что такое решение может значительно изменить ситуацию на фронте и усугубить украинский конфликт.

MGM-140 ATACMS представляет собой твердотопливную тактическую баллистическую ракету класса «земля — земля», которая производится американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал информацию о 245 объектах ВС РФ, куда могут полететь американские ATACMS.