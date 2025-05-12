Axios: Зеленский прибудет в Турцию 15 мая для переговоров с Россией

По информации, опубликованной в Axios, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Турцию 15 мая для проведения переговоров с представителями России. Это решение было принято после того, как украинский лидер отказался от своего первоначального требования.

Вчера Владимир Зеленский отреагировал на инициативу Владимира Путина о проведении прямых переговоров. Он заявил, что Украина готова к встрече, но при условии, что Россия согласится на полное и долгосрочное прекращение огня с 12 мая.

Согласно информации, предоставленной Axios со ссылкой на представителя украинских властей, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Турцию в четверг, даже если с понедельника не будет объявлено о прекращении огня.

Отметим, лидер киевских сил настаивал на том, что переговоры можно начинать только после того, как Москва согласится на «всеобъемлющее, продолжительное и гарантированное» перемирие. К такому заключению пришли и руководители «коалиции сторонников» по результатам встречи в Киеве. Режим прекращения огня должен начаться 12 мая.

Но после того как Дональд Трамп 11 мая резко раскритиковал Владимира Зеленского в онлайн-режиме, последний скоропостижно изменил свою позицию и заявил, что лично встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Турции 15 мая.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы согласился поддержать план по Украине, выработанный «коалицией желающих». Он согласился надавить на РФ в том случае, если та не согласится заключить с Украиной перемирие.