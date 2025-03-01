Axios: Зеленский раздражал Трампа, что явился одетым не в деловой костюм

Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки, выразил недовольство тем, что Владимир Зеленский, президент Украины, во время встречи в Белом доме был одет не в деловой костюм. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча президентов США и Украины. Она прошла в напряженной атмосфере и переросла в серьезную словесную перепалку.

По информации СМИ, Трамп резко прервал встречу после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. Кроме того, во время встречи Зеленскому задали вопрос о том, когда он наденет костюм. На это украинский лидер ответил, что наденет его, когда закончится конфликт.

Один из журналистов отметил, что многие американцы недовольны тем, что Зеленский не соблюдает официальный дресс-код.

«Маленький, но немаловажный фактор, который раздражал Трампа — это тот факт, что Зеленский не был одет в костюм», — говорится на сайте портала.

Ранее сообщалось, что американец назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским. Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир, заявил Трамп. А телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.