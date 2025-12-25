Бачо Ахалаю задержали в Грузии: экс-министра подозревают в организации штурма дворца

Экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалаю задержали по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси. Силовики называют его главным организатором тех событий. Об этом сообщает ТАСС.

Служба государственной безопасности Грузии объявила о задержании бывшего министра обороны Бачо Ахалаи. Его подозревают в организации штурма дворца президента, который произошел в Тбилиси 4 октября.

Первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе заявил, что собранные доказательства с точностью подтверждают роль экс-министра как главного организатора. Вместе с Ахалаей была временно задержана и его супруга, Ани Надареишвили, однако ее позже отпустили. В отношении женщины расследование продолжается.

Бачо Ахалая занимал пост министра обороны в период президентства Михаила Саакашвили. Инцидент со штурмом дворца, произошедший осенью, вызвал серьезный политический резонанс в стране.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Кобахидзе заговорил о восстановлении дипломатических отношений с Россией.