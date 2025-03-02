Бадра Гунба одержал победу на выборах президента Абхазии с 54,73% голосов

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов, результаты которого показали победу Бадры Гунбы. Он набрал 54,73% голосов, что эквивалентно 54 954 голосам из общего числа, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Дмитрий Маршан, передает РИА Новости.

Адгур Ардзинба, главный оппонент Гунбы, смог собрать 41,54% голосов — под его именем подписались 41 708 человек.

Явка на выборах была довольно высокой, отметил Маршан. В голосовании приняло участие 70% граждан Абхазии — это 100 412 человек. Такой показатель, по словам главы ЦИК, свидетельствует о высокой заинтересованности населения в выборе лидера.

В республике работали 152 избирательных участка, распределенных по 35 избирательным округам. Голосовать также можно было в Москве и Черкесске, где работали по одному участку.

Также сообщалось, что в преддверии выборов абхазские власти усилили контроль на российско-абхазской границе, чтобы обеспечить безопасность и порядок.

Не обошлось во время выборов главы республики без инцидентов. Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео налетов неизвестных со стрельбой на избирательные участки в Абхазии. Вооруженные люди запугивали членов избирательных комиссий и избирателей, уничтожали урны для голосования, а на одном из участков даже открыли огонь.