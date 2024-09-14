Байден после предостережения Путина странам НАТО отказался много думать о президенте РФ

В минувший четверг Владимир Путин заявил , что киевский режим сможет воспользоваться западным дальнобойным оружием лишь с помощью военных НАТО, так как у украинцев недостаточно нужных для этого компетенций. По словам главы государства, такое развитие событий означало бы вступление США, НАТО и стран Европы в прямую конфронтацию с Россией.

Журналисты попросили президента США Джо Байдена в ходе брифинга у стен Белого дома прокомментировать слова Путина о том, что страны НАТО в настоящее время решают, вовлекаться ли им напрямую в конфликт на Украине или нет.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — ответил на вопрос Байден, трансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

Ранее мы писали, что Байден уже не первый раз, говоря о президенте России Владимире Путине, не стесняется в выражениях. Ранее глава Белого дома обозвал российского лидера «убийцей», чем вызвал серьезный дипломатический скандал. Потом несколько раз называл президента России «диктатором» и «мясником». В ответ на это Путин поступил достойно и всего лишь пожелал своему коллеге здоровья и почаще смотреться в зеркало.