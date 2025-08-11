Баку и Ереван отказались от территориальных претензий друг к другу после переговоров

Баку и Ереван опубликовали текст парафированного мирного соглашения из 17 пунктов, подписанного в Вашингтоне 8 августа. Документ закрепляет ключевые договоренности: отказ от взаимных территориальных претензий, исключение применения силы и вмешательства третьих стран, а также совместную работу по делимитации границы и борьбе с сепаратизмом. Об этом сообщает ТАСС.

Азербайджан и Армения официально обнародовали текст мирного соглашения, парафирование которого состоялось 8 августа в ходе визита президентов двух стран в Вашингтон. Документ, содержащий 17 пунктов, теперь доступен на сайтах министерств иностранных дел обеих сторон и может стать основой для окончательного урегулирования многолетнего конфликта.

Соглашение фиксирует взаимный отказ от территориальных претензий и применения силы, что рассматривается как прорыв после десятилетий напряженности. Особое внимание уделено делимитации границы — стороны договорились провести ее на основе отдельного соглашения, без участия третьих стран. Это означает, что на границе не появятся миротворческие силы или международные наблюдатели.

Также в тексте четко прописано осуждение сепаратизма и терроризма, а внутренние законы больше не могут служить оправданием для невыполнения обязательств. Это важно, учитывая, что ранее одна из сторон могла ссылаться на парламентские решения для срыва договоренностей.

Хотя документ пока парафирован, а не подписан окончательно, его публикация знаменует переход к практическому миростроительству. Если соглашение вступит в силу, это станет первым официальным мирным договором между странами за всю историю их противостояния.

Ранее сообщалось о том, что Трамп объявил о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном.