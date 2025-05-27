Белоруссия сняла запрет на импорт овощей и фруктов из недружественных стран

Власти Белоруссии приняли решение разблокировать импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из стран, с которыми у Минска сложились недружественные отношения. Речь идет о государствах — члена Европейского союза (ЕС). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Александр Турчин, передает пресс-служба кабмина.

Теперь в Белоруссию разрешен ввоз картофеля, репчатого лука, свежей белокочанной капусты и яблок.

Отмечается, что это решение стало ответом на недавние меры Европейского парламента (ЕП), одобрившего 22 мая введение повышенных таможенных пошлин на ввоз сельскохозяйственной продукции из Белоруссии.

«Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран», — говорится в сообщении.

ЕП ранее поддержал инициативу Европейской комиссии (ЕК), которая предполагала введение новых тарифных мер на ввоз удобрений и сельхозтоваров из России и Белоруссии. Отмечалось, что это решение направлено на поддержку аграрного сектора внутри стран Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил дефицит картофеля в России, процитировав президента Белоруссии Александра Лукашенко.