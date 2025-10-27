Белоруссия выразила протест Литве

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы и вручило ему официальную ноту протеста. Минск резко осудил одностороннее закрытие границы, инициированное литовскими властями. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломатический демарш произошел в Минске, где литовскому дипломату Эрикасу Вилканецасу вручили ноту протеста. Белорусская сторона выразила резкое несогласие с решением Вильнюса в очередной раз закрыть два контрольно-пропускных пункта без какого-либо предварительного предупреждения.

В МИД Белоруссии охарактеризовали эти шаги как антинародные, подчеркнув, что от ограничений страдают не только граждане обеих стран, но и других государств Евросоюза. По мнению Минска, Литовская Республика демонстрирует пренебрежение к фундаментальным принципам свободы передвижения, которые являются краеугольным камнем шенгенской зоны.

Власти Литвы, в свою очередь, объяснили свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, в частности, с проникновением метеорологических зондов с табачными изделиями. Премьер-министр Инга Ругинене заявила о подготовке плана по полному закрытию границы, который может быть утвержден 29 октября. Белоруссия, в отличие от литовской стороны, заявляет о своей готовности к нормализации диалога по вопросам пограничного контроля.

Ранее МИД Белоруссии ответил Литве на обвинения с метеозондами.