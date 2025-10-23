Белый дом анонсировал встречу Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее
Американский президент Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести важные переговоры 30 октября в Южной Корее, нацелившись на достижение компромиссного решения по вопросам международной торговли и укреплению двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дональд Трамп проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее. Эта встреча запланирована в рамках рабочего визита американского лидера в регион. До переговоров с китайским коллегой Трамп также проведет встречу с президентом Южной Кореи Ли Чже Меном и примет участие в саммите АТЭС.
Президент США сообщил, что ожидает подписания выгодного для обеих сторон торгового соглашения, которое могло бы способствовать развитию экономических связей между странами. Переговоры пройдут в условиях напряженности торговых отношений, вызванных разногласиями последних лет.
Ранее сообщалось о том, что уволенные генералы КНР могли бросить вызов руководству Китая.