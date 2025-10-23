Bloomberg: уволенные генералы КНР могли бросить вызов руководству Китая

Появились спекуляции на тему того, что девять уволенных генералов КНР могли быть частью группы, способной бросить вызов руководству страны во главе с Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, формирование фракций, которые могли бы бросить вызов власти Си Цзиньпина, является абсолютно недопустимым для китайского руководства. Власти стремятся к полной консолидации власти и предотвращению появления любых конкурирующих групп.

Журналисты отметили, что уволенные офицеры были связаны между собой длительной совместной службой. Часть из них также якобы имела отношение к командованию, которое отвечает за проведение операций в районе Тайваня.

При этом эксперты издательства допускают, что истинная причина отставок может быть другой. Среди возможных вариантов называются коррупционные нарушения, неподчинение прямым приказам или откровенная критика в адрес высшего руководства страны.

