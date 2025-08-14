Администрация Трампа объявила дату вылета президента на Аляску для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп отправится на Аляску утром в пятницу для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Белый дом подтвердил детали предстоящих переговоров. Об этом сообщает Fox News.

Администрация президента США подтвердила, что Дональд Трамп отправится на Аляску рано утром в пятницу по вашингтонскому времени. Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным пройдут на объединённой военной базе в Анкоридже.

После закрытых двусторонних переговоров запланированы совместный обед и пресс-конференция. Белый дом не стал раскрывать детали повестки, но подчеркнул важность личной встречи лидеров двух стран.

Выбор Аляски в качестве места переговоров объясняется её нейтральным статусом и удобным расположением. Это будет первая встреча Трампа и Путина с 2019 года. По словам представителей Белого дома, Трамп собирается использовать все возможные варианты для мирного завершения украинского конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Путин провел встречу с главными лицами правительства перед саммитом на Аляске.