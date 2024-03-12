Белый дом оправдался за информацию об отправке войск США на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в очередной раз опроверг данные о том, что страна планирует выслать американских военных на территорию Украины, пишет РИА Новости .

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже отрицал намерение страны отправлять военных на Украину. Однако слухи об этом не утихали, а распространялись с новой силой. 12 марта об этом высказались в Белом доме. Отвечать на каверзный вопрос пришлось Джейку Салливану.

«У США не будет военных на Украине. Мы не намерены и не планируем это делать», — сообщил он журналистам на брифинге.

Напомним, что возможность отправления войск на Украину обсуждали также во Франции. Президент Эммануэль Макрон допускал такой сценарий при участии еще ряда европейских стран. Однако с ними пока не был достигнут консенсус. Такие заявления были резко восприняты не только французской оппозицией, но и другими странами. При этом Владимир Зеленский посчитал, что Украине не нужны французские войска.

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