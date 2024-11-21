Путин пообещал заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет заранее уведомлять мирных жителей Украины и граждан дружественных государств о возможности покинуть зону поражения ракетой «Орешник». Об этом он сообщил в ходе своего обращения в эфире федеральных ТВ.

Это предложение, по словам Путина, будет сделано по гуманитарным соображениям.

Как ранее заявил Путин, ракета «Орешник» является новейшей разработкой России. Впервые она была использована в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине для поражения объекта оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Так, по информации российского лидера, Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на удары ВСУ дальнобойными западными ракетами по территории РФ.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр».