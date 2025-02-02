Белый дом: США увеличат пошлины для Канады при ответных мерах Оттавы

В случае ответных действий со стороны Оттавы президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может увеличить или расширить тарифы на товары из Канады, сообщила пресс-служба Белого дома.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении торговых пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики.

Согласно документу, импортные пошлины в размере 25% будут применяться ко всем товарам из Канады, за исключением энергоресурсов, на которые ставка составит 10%.

«Если Канада примет ответные меры против Соединенных Штатов в виде импортных пошлин на американский экспорт в Канаду или аналогичных мер, в ответ на это действие президент может увеличить или расширить масштаб пошлин, введенных в соответствии с этим указом», — говорится в заявлении президентской администрации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с резким предупреждением в адрес США в связи с возможным увеличением пошлин на товары из Канады.

Это заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля 2025 года.

В своем выступлении Трюдо подчеркнул, что Канада не намерена мириться с такими мерами и продолжит борьбу за отмену тарифов.