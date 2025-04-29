Белый дом взялся за разработку стратегии на случай попытки импичмента Трампу

Команда Трампа попыталась предусмотреть сценарий, когда республиканцы окажутся в меньшинстве в парламенте. Она взялась разрабатывать стратегию на тот случай, если президенту США попытаются объявить импичмент. Об этом сообщил портал Axios.

Ранее попытки объявить импичмент Дональду Трампу инициировались уже дважды. В последний раз она была предпринята буквально на днях. Представитель демократов демократ Шри Танедар объявил о начале процесса импичмента.

Администрация президента Соединенных Штатов прекрасно понимает, что подобная инициатива может парализовать всю работу Белого дома, поэтому стала вырабатывать специальную стратегию, по которой можно минимизировать последствия. Так она захотела как можно более ускорить принятие новых законов, чтобы они были запущены еще до промежуточный выборов в 2026 году.

В Белом доме осознают, что демократы могут одержать победу и получить большинство в палате представителей конгресса. Поэтому такая стратегия включает в себя призыв к республиканцам отставить в сторону разногласия и поддержать все решения президента.

Ранее сообщалось, что за 100 дней президентства Дональда Трампа в США не улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень безработицы в стране вырос до 4,2%. Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американских граждан. Все это заметно отражается на поддержке Трампа со стороны обычных американцев.