Бенефициар Домодедово обжаловал передачу активов аэропорта в пользу РФ
Каменщик обжаловал решение о передаче аэропорта Домодедово государству
Фото: [youtube.com/Henaro Matus]
Бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал передачу активов государству, передает РИА Новости со ссылкой на обновленную картотеку арбитражных дел.
17 июня Арбитражный суд Московской области постановил передать аэропорт Домодедово в собственность государства по иску Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, которая признала проведенные с активами группы сделки незаконными.
В пятницу, 20 июня, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) официально стало обладателем операционных компаний аэропорта Домодедово.
Генпрокуратура подала иск не только против Каменщика, но и против другого бенефициара аэропорта — Валерия Когана, а также против 30 российских и иностранных компаний. Ведомство пришло к выводу, что девять сделок, которые были совершены с 2016 года, заключены с нарушением российского законодательства.
Кроме того, ГП утверждала, что Каменщик и Коган, являясь резидентами других стран, наносят ущерб государству, управляя стратегически важным объектом.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о национализации аэропорта Домодедово.