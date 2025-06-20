Бенефициар Домодедово обжаловал передачу активов аэропорта в пользу РФ

Бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал передачу активов государству, передает РИА Новости со ссылкой на обновленную картотеку арбитражных дел.

17 июня Арбитражный суд Московской области постановил передать аэропорт Домодедово в собственность государства по иску Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, которая признала проведенные с активами группы сделки незаконными.

В пятницу, 20 июня, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) официально стало обладателем операционных компаний аэропорта Домодедово.

Генпрокуратура подала иск не только против Каменщика, но и против другого бенефициара аэропорта — Валерия Когана, а также против 30 российских и иностранных компаний. Ведомство пришло к выводу, что девять сделок, которые были совершены с 2016 года, заключены с нарушением российского законодательства.

Кроме того, ГП утверждала, что Каменщик и Коган, являясь резидентами других стран, наносят ущерб государству, управляя стратегически важным объектом.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о национализации аэропорта Домодедово.