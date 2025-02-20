Бербок рассказала о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала откровенное заявление о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах. В подкасте G Spot с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер она рассказала, что сталкивалась с разными случаями домогательств на протяжении своей жизни, начиная с подросткового возраста.

Один из случаев, отметила глава немецкого МИД, произошел еще в школе.

«Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам», — сказала Бербок.

Она также добавила, что свою политическую карьеру она начинала не с целью борьбы за права женщин, однако позже приняла решение поднимать эту важную тему.

В то время как Бербок открывается о своих личных переживаниях, в международной политике нарастают напряженные отношения между Киевом и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ранее сообщил, что Владимир Зеленский плохо обошелся с министром финансов Соединенных Штатов.

По словам Трампа, во время визита главы ведомства Скотта Бессента в Киев, Зеленский не встретил его, потому что «спал и оказался недоступен».

В условиях повышенного давления со стороны США Вашингтон ожидает от Киева гарантии поставок редкоземельных металлов в обмен на оказанную финансовую и военную помощь. Власти США предложили Зеленскому подписать соглашение, передающее США права на 50% минеральных ресурсов Украины, однако он отказался от таких условий.