Берем лопату: Лукашенко поделился неожиданным рецептом красоты для девушек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал неожиданный совет девушкам страны, как сохранить молодость и красоту. По его мнению, лучшее средство — это не косметика или мед, а лопата и регулярная чистка снега. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Выступая с заявлением, Лукашенко отметил, что «самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег». Он уверил, что этот метод гарантирует моложавость и привлекательность. Это заявление прозвучало на фоне объявления 2026 года Годом белорусской женщины. Глава государства подчеркнул особую роль женщин в жизни общества, назвав их самым совершенным творением природы, которое нужно беречь и защищать.

Лукашенко заявил, что без любви к женщине не может быть настоящей любви вообще.

Ранее стало известно, что Лукашенко поставил задачу перед автомобильной компанией «Белджи» создать полностью белорусский легковой автомобиль.