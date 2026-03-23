Берлин оплатит Киеву 15 тысяч дронов-перехватчиков: немецкие деньги на украинское оружие

Бундестаг в очередной раз раскошелился на военную помощь Киеву, причем деньги пойдут на продукт, созданный украинскими инженерами. Производство развернут прямо на территории Украины, а финансирование полностью ляжет на плечи немецкого правительства. Об этом сообщается в пресс-релизе Quantum Systems.

Речь идет о дроне ракетного типа, специально разработанном украинской компанией WIY Drones для перехвата быстрых и маневренных воздушных целей. Технические характеристики впечатляют: максимальная дальность полета с нагрузкой — 28 км, высота — до 5 км, а скорость достигает 350 км/ч. Правда, летать «Стрела» может недолго — всего 10 минут. Но этого, по замыслу разработчиков, достаточно, чтобы сбить вражеский беспилотник.

Сделка не ограничивается поставкой железа. В пакет входит обучение украинских операторов, логистическое сопровождение и дальнейшая совместная разработка. В Quantum Systems подчеркивают, что помогут вывести решения украинских инженеров на промышленный уровень, а в будущем не исключают и экспорт излишков продукции.

Ранее немецкие фармацевты объявили общенациональную забастовку 23 марта.