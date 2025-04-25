Власти Берлина намерены ограничить символику на мероприятиях ко Дню Победы, как и год назад. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

Берлинская полиция вновь намерена запретить использование российских, советских и других связанных с Россией символов на памятных мероприятиях 8 и 9 мая. Речь идет о традиционных акциях у советских мемориалов в районах Трептов, Митте и Панков.

Немецкие СМИ пишут, что запрет вступит в силу 8 мая в 6 утра по местному времени и продлится до 22:00 9 мая. Он будет касаться российских и советских флагов, а также, вероятно, георгиевских лент и знаков Z и V, как это уже происходило в прошлом году.

В 2023 году под аналогичные ограничения попали также символы Белоруссии и Чечни. Власти Берлина утверждают, что такие меры необходимы якобы для «поддержания общественного порядка и недопущения конфликтов».

Примечателен тот факт, что ранее в Германии призвали не забывать роль СССР в победе над нацизмом.