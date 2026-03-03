«Беспрецедентный масштаб»: ЕС предупреждает о крупнейшем миграционном кризисе из-за войны в Иране

Евросоюз выразил крайнюю обеспокоенность возможными последствиями конфликта между Ираном и США, который может спровоцировать миграционный кризис «беспрецедентного масштаба». Об этом сообщает The Independent.

Согласно экстренному отчету Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), текущая эскалация ставит под угрозу стабильность всего региона.

Ключевые цифры и прогнозы:

Угроза массового исхода: Население Ирана составляет около 90 миллионов человек. Эксперты подсчитали, что перемещение даже 10% населения (9 млн человек) создаст поток беженцев, сопоставимый с крупнейшими миграционными волнами последних десятилетий.

Растущее число жертв: По данным Иранского общества Красного Полумесяца, с субботы в Иране в результате ударов погибло не менее 787 человек. Вторник принес новости о новых атаках на Тегеран и объекты в Ливане.

Контраст с прошлым: Для сравнения, за весь 2025 год за убежищем в ЕС обратились лишь 8 000 иранцев. Текущий сценарий предполагает рост этих цифр в тысячи раз.

Специалисты отмечают, что пока масштаб перемещения населения внутри Ирана остается ограниченным, однако риск резкой эскалации «крайне высок». Ключевым фактором неопределенности остается позиция Турции как основной транзитной страны. Брюссель рассматривает текущую ситуацию в Иране как долгосрочный риск, к которому европейская система приема беженцев может быть не готова.

Ранее стало известно, что Али Хаменеи будет похоронен в его родном городе Мешхеде.