«Без российской нефти и газа нам не выжить»: сможет ли Орбан договориться с Трампом о смягчении санкций для Венгрии

Поставки нефти и газа из России имеют жизненно важное значение для Венгрии. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, добавив, что Будапешт намерен обсуждать этот вопрос с Соединенными Штатами с позиций физической реальности, а не политики. Ключевые переговоры на эту тему состоялись во время его визита в Белый дом. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил стратегическую зависимость страны от российских энергоносителей. На встрече с американским президентом Дональдом Трампом он подчеркнул, что поставки нефти и газа из РФ критически важны для стабильности венгерской экономики.

Орбан сообщил о намерении добиваться от Вашингтона специального исключения из санкционных режимов, которые препятствуют сотрудничеству с Россией в энергетической сфере. Он пояснил, что готов детально разъяснить последствия для венгерского народа и экономики в случае прекращения поставок. Глава правительства акцентировал внимание на географических ограничениях, напомнив, что Венгрия, будучи страной без выхода к морю, получает энергоносители по трубопроводам.

Премьер-министр охарактеризовал ситуацию как вопрос физической реальности, а не идеологии или политических предпочтений. Такой подход, по его словам, будет определять позицию Будапешта на всех дальнейших переговорах по энергетической безопасности.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия и США подпишут соглашение о ядерном сотрудничестве.