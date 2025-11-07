Ядерный союз в обмен на российское топливо: Сийярто сообщил о готовящемся соглашении с США

Венгрия заявила о готовности подписать с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. При этом Будапешт намерен твердо обозначить свою позицию по российским энергоносителям, без которых страна не видит своего энергетического будущего. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия намерена укрепить партнерство с США в стратегической области — ядерной энергетике. Соответствующее соглашение готово к подписанию, что стало важным дипломатическим шагом накануне визита премьер-министра Виктора Орбана к Дональду Трампу.

Одновременно с этим Будапешт планирует донести до американской стороны жесткую позицию по вопросу санкций. Как заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, для Венгрии критически важно сохранить возможность закупать энергоресурсы у России без каких-либо ограничений. Он подчеркнул, что географическое положение и отсутствие выхода к морю делают страну уязвимой, а собственных запасов нефти недостаточно.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп лично успокоил супругу пострадавшего в Белом доме.