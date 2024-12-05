BFMTV: премьер Франции Барнье подаст прошение об отставке

Ожидается, что премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст заявление об отставке своего правительства в четверг утром, 5 декабря, по местному времени, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на информированные источники.

Накануне вотум недоверия, предложенный левой партией «Непокорившаяся Франция», получил поддержку большинства депутатов и был одобрен. За его принятие проголосовал 331 из 577 парламентариев.

Таким образом, Барнье вынужден покинуть пост премьер-министра, и правительство Франции отправлено в отставку вследствие этого вотума, что происходит впервые с 1962 года. Оно просуществовало всего 90 дней, что сделало его самым непродолжительным правительством в истории Пятой республики.

Ранее во Франции допустили возможность отставки Макрона при свержении правительства.