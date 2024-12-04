Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Барнье

Французское нацсобрание проголосовало за резолюцию о недоверии к действующему правительству Мишеля Барнье. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, трансляция заседания нижней палаты нацсобрания велась на сайте законодательного органа. В итоге вотум недоверия был поддержан 331 депутатом, и, таким образом, если следовать французской конституции, то правительство Барнье уходит в отставку.

Также сообщается, что для объявления вотума недоверия правительству Барнье потребовались бы голоса 289 депутатов из 577.

Ранее также сообщалось и о том, что в случае возможной отставки правительства Франции с поста президента страны может уйти и Эммануэль Макрон. Уже в ближайшее время тот должен обратиться к нации в связи с отставкой правительства.