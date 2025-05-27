В Кремле отреагировали на заявления Мерца об увеличении дальности ракет для Украины

Журналистам представитель Кремля сообщил, что такие заявления со стороны представителей европейских стран свидетельствуют об эскалации конфликта и противоречат усилиям по его мирному урегулированию.

«Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — отметил Песков.

Он отметил, что изначально Мерц утверждал об уже принятом решении, однако позднее один из представителей правительства Германии его опроверг.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, настаивал, что решение было принято еще несколько месяцев назад и связано с поставками оружия от европейских стран и Великобритании, а не США.

Ранее депутат Государственной думы РФ, политик и публицист Анатолий Вассерман оценил снятие ограничений на удары по России дальнобойным оружием НАТО.