В Кремле отреагировали на заявления Мерца об увеличении дальности ракет для Украины
Песков: если слова Мерца о дальности ракет для Украины верны, то это эскалация
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о решении Берлина поставлять Украине ракеты с увеличенной дальностью поражения.
Журналистам представитель Кремля сообщил, что такие заявления со стороны представителей европейских стран свидетельствуют об эскалации конфликта и противоречат усилиям по его мирному урегулированию.
«Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — отметил Песков.
Он отметил, что изначально Мерц утверждал об уже принятом решении, однако позднее один из представителей правительства Германии его опроверг.
Канцлер ФРГ, в свою очередь, настаивал, что решение было принято еще несколько месяцев назад и связано с поставками оружия от европейских стран и Великобритании, а не США.
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