Взрывное устройство всучили «вслепую»: Путин обнародовал подробности теракта на Савеловской

Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии ФСБ в Москве прокомментировал ночной теракт у Савеловского вокзала. По словам главы государства, инцидент стал результатом циничной схемы вербовки через интернет: исполнителя использовали «вслепую», дистанционно активировав взрывное устройство. Президент подчеркнул, что противник перешел к методам индивидуального террора, не имея возможности добиться успеха на поле боя.

Трагедия произошла в ночь на 24 февраля 2026 года на площади Савеловского вокзала. Неизвестный подошел к патрульному автомобилю ДПС, в котором находился экипаж, после чего прогремел мощный взрыв. В результате погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко, у которого остались жена и двое детей. Еще двое сотрудников получили тяжелые ранения. Исполнитель взрыва также погиб на месте. Владимир Путин отметил, что такие преступления готовятся с использованием современных цифровых технологий, когда взрывчатку буквально «всучивают человеку», а затем приводят в действие извне.

В ходе своего выступления президент также предупредил о сохраняющихся угрозах международной энергетической инфраструктуре, упомянув возможные диверсии против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в акватории Черного моря. Он призвал сотрудников ФСБ к максимальной собранности и концентрации в условиях проведения СВО. Заседание коллегии началось с минуты молчания в память о сотрудниках органов безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

