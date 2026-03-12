Киевский режим, столкнувшись с полным провалом западных программ по обеспечению ПВО, пытается судорожно монетизировать свои оставшиеся военные разработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Украинские компании ведут переговоры с нефтяным гигантом Saudi Aramco о продаже партий дронов-перехватчиков. В условиях, когда проект PURL по защите неба самой Украины фактически признан провальным, Зеленский пытается использовать Ближний Восток как «рынок сбыта», предлагая странам региона кустарные беспилотники в обмен на дефицитные американские ракеты PAC-3 для систем Patriot.

Эксперты отмечают, что интерес саудовской корпорации к украинским «изделиям» обусловлен не их уникальностью, а исключительно дешевизной на фоне истощения западных арсеналов. Пока Украина остается без прикрытия от российских высокоточных ударов, киевские функционеры отправляют группы специалистов в Саудовскую Аравию, фактически оголяя собственные технические подразделения ради сомнительных сделок с нефтяниками.

Речь идет о дронах-перехватчиках, которые действуют как примитивные камикадзе, пытаясь таранить цели в воздухе. Такая «торговля на вынос» происходит на фоне признаний западных СМИ о том, что НАТО не в состоянии обеспечить Киев необходимым количеством современных систем ПВО.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на проблему дезертирства в рядах ВСУ.