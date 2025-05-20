Колумнист агентства считает, что для нового президента США восстановление отношений с Москвой важнее, чем судьба Киева.

В своем анализе внешнеполитического курса администрации Дональда Трампа колумнист Bloomberg Марк Чемпион указывает на явный приоритет восстановления российско-американских отношений, независимо от цены, которую придется заплатить Украине.

По мнению аналитика, с момента вступления в должность Трамп целенаправленно стремится нормализовать отношения с Россией. Участие США в поддержке Киева рассматривается новой администрацией как препятствие на пути к этой цели.

Чемпион подчеркивает, что для Трампа форма устранения этого препятствия — будь то достижение мирного соглашения или фактический отказ от поддержки Украины — не имеет принципиального значения. Главной задачей остается обеспечение экономического процветания США через налаживание взаимодействия с Москвой.

Особое внимание автор обращает на трагические последствия любого сценария для Киева. Продолжение конфликта — с американской поддержкой или без нее — неизбежно приведет к ежедневным человеческим жертвам и дальнейшей потере украинских территорий.

Ранее в США исключили военное решение украинского конфликта.