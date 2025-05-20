В США исключили военное решение украинского конфликта

На слушаниях в сенатском комитете госсекретарь Марко Рубио признал отсутствие военного решения украинского кризиса и проблемы с поставками систем противовоздушной обороны.

США официально признали, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в сенатском комитете по международным делам во вторник. Об этом пишет РИА Новости.

Глава американской дипломатии подчеркнул неизбежность дипломатического урегулирования нынешнего кризиса. По его словам, боевые действия в конечном итоге не смогут стать инструментом разрешения сложившейся ситуации.

Одновременно с этим госсекретарь затронул тему поставок вооружений. Рубио сообщил о продолжающихся усилиях США и союзников по передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Однако в этом вопросе возникли серьезные затруднения.

Как признал высокопоставленный американский чиновник, существует острая нехватка комплексов даже для стран НАТО. Производственные мощности не позволяют выпускать эти системы с достаточной скоростью для удовлетворения растущего спроса.

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