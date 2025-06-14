Bloomberg: Вашингтон выступает против снижения потолка цен на российскую нефть

Соединённые Штаты Америки выступили против уменьшения предельной стоимости нефти из России с 60 до 45 долларов за баррель. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники в дипломатических кругах.

Государства-члены Европейского союза и Соединённое Королевство стремятся уменьшить максимальную стоимость нефти, поставляемой из Российской Федерации. Это делается с целью оказать давление на Москву и уменьшить доходы России от продажи нефти, которые играют «ключевую роль в финансировании продолжения боевых действий против Украины», как отмечается в статье.

По мнению некоторых экспертов, позиция США по вопросу ограничения цен на российские энергоносители ставит под сомнение возможность достижения консенсуса по этому вопросу среди стран «Большой семёрки».

В то же время в позиции президента США Дональда Трампа «пока не наблюдается никаких перемен».

Накануне глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций в отношении РФ включает ряд мер, среди которых запрет на использование газопровода «Северные потоки», включение в черные списки банков и танкеров, связанных с Россией, запрет на закупки российской нефти для стран ЕС, а также новые экспортные ограничения в отношении 22 компаний из РФ, Белоруссии, Китая и других стран.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс утверждения санкций против Москвы находится на финальном этапе. По ее словам, эти инициативы должны получить одобрение послов и министров иностранных дел стран Европы к саммитам ЕС и НАТО, запланированным на конец июня.

Кроме того, заявила глава ЕК, Брюссель тесно координирует свои действия с Вашингтоном, в частности с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом*, который активно выступает за ужесточение санкций против России.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что введение санкций против России с целью оказания на нее давления является бессмысленным.