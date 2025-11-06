«Боится, что плюнут в еду»: Николя Саркози в тюрьме питается только йогуртами

Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок в тюрьме Санте, отказывается от тюремной пищи, питаясь исключительно йогуртами из-за страха за свою безопасность. Об этом сообщает издательство Le Point.

Бывший французский лидер Николя Саркози, находясь в одиночной камере парижской тюрьмы Санте, принципиально избегает питания из общего котла. По информации журнала Le Point, политик серьезно опасается враждебности других заключенных и убежден, что его еду могут преднамеренно испортить. При этом Саркози наотрез отказывается покупать продукты в тюремном ларьке и готовить самостоятельно, поскольку не обладает даже базовыми кулинарными навыками.

С первого дня заключения, которое началось 21 октября, его рацион состоит лишь из йогуртов. В связи с этим в журнале Le Point считают, что такая вынужденная диета может стать одним из факторов для судей, которые 10 ноября будут рассматривать ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Адвокаты настаивают на освобождении клиента под электронный браслет. Напомним, 70-летний Саркози был приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством Саркози.