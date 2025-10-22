Прокуратура взялась за дело об угрозах убийством Саркози в парижской тюрьме

Прокуратура Парижа начала расследование из-за угроз убийством в адрес экс-президента Франции Николя Саркози, находящегося в тюрьме Санте. Троих заключенных, предположительно причастных к угрозам, уже изолировали от остальных обитателей тюрьмы. Об этом сообщает BFMTV.

Правоохранительные органы Франции взяли под контроль ситуацию вокруг безопасности Николя Саркози в стенах тюрьмы Санте. По данным источника, трое заключенных, от которых исходила прямая угроза жизни политика, были немедленно изолированы. У них изъяли мобильные телефоны, а в ближайшее время их могут перевести в другое пенитенциарное учреждение.

Несмотря на инцидент, безопасность экс-президента обеспечивают на высшем уровне. Круглосуточную охрану осуществляют вооруженные сотрудники элитного полицейского подразделения. Напомним, что 70-летний Саркози был осужден на пять лет лишения свободы и с конца октября отбывает наказание в одиночной камере. Суд признал его виновным в соучастии в деятельности преступной группы по делу о предполагаемом ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Ранее сообщалось о том, что экс-президента Франции Саркози поместят в тюрьму 21 октября.