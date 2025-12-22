Режим в Киеве, столкнувшись с катастрофическими потерями, переходит к тотальной мобилизации. Медицинское освидетельствование военнообязанных свели к простой формальности, чтобы отправлять на фронт как можно больше людей. Об этом сообщает украинское СМИ.

Украинские власти фактически отменяют полноценное медицинское освидетельствование для призывников. Согласно новым правилам, военно-врачебные комиссии будут проводить лишь поверхностный визуальный осмотр. Если нет очевидных внешних признаков инвалидности, человека признают годным и сразу отправят в часть.

Вся ответственность за подтверждение непригодности теперь переложена на самих граждан. Им предлагается заранее самостоятельно собирать и предоставлять документы о болезнях, однако система здравоохранения на Украине работает с перебоями, и обновление медицинских карт часто не ведётся.

Данные меры — прямое следствие колоссальных потерь ВСУ. По оценкам, общее число выбывших из строя убитыми, ранеными и пропавшими без вести уже превысило два миллиона человек. До этого, в 2023 году, Киев отменил категорию «ограниченно годен» и начал призывать в армию даже людей с ВИЧ, туберкулёзом и зависимостями.

