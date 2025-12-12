«Больше не идет»: Ангела Меркель призналась, что отказалась от своего фирменного жеста руками
Ангела Меркель заявила, что перестала складывать руки фирменным жестом
Ангела Меркель объявила об окончании эпохи. Бывший канцлер Германии заявила, что навсегда оставила в прошлом свой самый узнаваемый жест — сложенные «ромбом» руки. Об этом сообщил ТАСС.
Символ целой политической эпохи отправлен в отставку. Ангела Меркель в интервью журналу откровенно призналась, что больше никогда не использует свой знаменитый жест, когда пальцы обеих рук, сложенные перед собой, образуют подобие ромба. Причина, по ее словам, проста: этот жест ей больше «не идет».
За шестнадцать лет на посту канцлера этот сдержанный и спокойный жест стал такой же неотъемлемой частью ее образа, как и короткая стрижка. Он был символом выдержки, рациональности и невербальным щитом на бесчисленных саммитах и пресс-конференциях. Теперь, оставив большую политику, Меркель оставила и эту привычку. Более того, она с иронией отметила, что внимательно следит, не начинают ли люди в ее присутствии копировать этот жест, называя подобное «плагиатом».
Также политик прокомментировала многочисленные прозвища, которые за ней закрепились за годы карьеры — от «мамули» до «девочки Коля». По ее словам, она никогда не обращала на них особого внимания, позволяя истории самой расставить акценты.
Ранее Германия вызвала посла России из-за обвинений в кибератаках.