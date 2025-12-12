«Больше не идет»: Ангела Меркель призналась, что отказалась от своего фирменного жеста руками

Символ целой политической эпохи отправлен в отставку. Ангела Меркель в интервью журналу откровенно призналась, что больше никогда не использует свой знаменитый жест, когда пальцы обеих рук, сложенные перед собой, образуют подобие ромба. Причина, по ее словам, проста: этот жест ей больше «не идет».

За шестнадцать лет на посту канцлера этот сдержанный и спокойный жест стал такой же неотъемлемой частью ее образа, как и короткая стрижка. Он был символом выдержки, рациональности и невербальным щитом на бесчисленных саммитах и пресс-конференциях. Теперь, оставив большую политику, Меркель оставила и эту привычку. Более того, она с иронией отметила, что внимательно следит, не начинают ли люди в ее присутствии копировать этот жест, называя подобное «плагиатом».

Также политик прокомментировала многочисленные прозвища, которые за ней закрепились за годы карьеры — от «мамули» до «девочки Коля». По ее словам, она никогда не обращала на них особого внимания, позволяя истории самой расставить акценты.

