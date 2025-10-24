Прямое вмешательство: французский генерал определил дату возможной отправки войск на Украину

Французский генерал Пьер Шилль заявил о готовности армии страны к возможному развертыванию сил на Украине уже в 2026 году, назвав его «годом коалиций». Об этом сообщает BFM TV.

Французские военные открыто заговорили о возможности прямого участия в украинском конфликте. Начальник штаба сухопутных войск генерал Пьер Шилль в ходе слушаний в парламенте четко обозначил временные рамки. По его словам, 2026 год может стать моментом истины, когда международные коалиции будут действовать наиболее решительно.

Генерал подчеркнул, что французская армия должна быть готовой к развертыванию в рамках предоставленных Украине гарантий безопасности. Это сенсационное заявление прозвучало сразу после предупреждения другого высокопоставленного военного о необходимости готовности к серьезному противостоянию с Россией в ближайшие три-четыре года.

Ранее сообщалось о том, что Макрон заявил о необходимости усилить давление на Россию.