«Унизительное молчание»: канцлера ФРГ обвинили в сдаче европейских интересов в Белом доме

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтон 3 марта 2026 года обернулся репутационным скандалом в Европе. Об этом сообщает Politico.

Пока президент США Дональд Трамп в течение получаса распекал европейских союзников и угрожал Великобритании, «самый влиятельный лидер ЕС» хранил молчание, не проронив ни слова в защиту коллег. По данным источников, знакомых с ходом встречи, распределение эфирного времени было катастрофическим для немецкой дипломатии: из 35 минут общения с прессой около 30 минут говорил Трамп.

Трамп в присутствии Мерца обрушился с резкой критикой на премьер-министра Британии Кира Стармера и пригрозил усилением торговой войны всей Европе. Канцлер придерживается стратегии «тихой дипломатии» — никогда не перечить Трампу перед камерами, пытаясь донести свою позицию лишь в кулуарах.

В европейских столицах это молчание оставило «неприятный осадок». Издание отмечает, что образ покорно сидящего рядом с Трампом канцлера подтверждает критическую зависимость внешней политики ФРГ от настроений в Белом доме.

