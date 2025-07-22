В Государственной думе РФ прокомментировали информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перевел деньги в Россию.

Ранее SHOT сообщил, что главком украинской армии отправил на лечение родителей 1 млн руб. Отмечалось, что эти деньги должны пойти на реабилитацию отца в одной из московских клиник. По данным телеграм-канала, родители Сырского являются патриотами России и не поддерживают действия сына.

В интервью «Ленте.ру» депутат Госдумы РФ Андрей Колесник отметил, что деньги, которые Сырский отправил в Россию, вероятнее всего, действительно предназначены для пожилых родителей.

«Я думаю, что этот миллион дойдет до адресата. Кстати, Сырский заканчивал наше училище. (…) Вот иногда бывает. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю», — добавил Колесник.

Он напомнил, что главком ВСУ окончил Московское высшее военное командное училище. По словам Колесника, у Сырского остались в России связи.

Известно, что отец Сырского, 86-летний Станислав Сырский, страдает от тяжелого заболевания головного мозга. Состояние мужчины ухудшилось после перенесенной вирусной инфекции.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался на Европейский союз (ЕС) из-за обещанной помощи.