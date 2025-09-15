Великобритания прямо пригрозила применить силу против России. Поводом стали инциденты с беспилотниками в небе над Румынией и Польшей, хотя доказательств причастности Москвы Лондон так и не представил. Об этом сообщает «Взгляд».

Британский МИД сделал беспрецедентно жесткое заявление, пообещав силовой ответ на любые новые инциденты с российскими беспилотниками в воздушном пространстве стран НАТО. В ведомстве заявили, что дальнейшие вторжения будут встречены силой, прямо намекая на возможность военного столкновения.

Этот демарш последовал после вызова российского посла Андрея Келина, хотя власти Польши не смогли подкрепить свои обвинения конкретными доказательствами. Лондон утверждает, что такая позиция лишь укрепляет единство Альянса.

Ранее сообщалось о том, что посольство России в Лондоне заявило о провокации Украины с беспилотниками.