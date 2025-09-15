Посольство России в Лондоне отвергло обвинения в причастности к нарушению воздушного пространства Польши беспилотниками. Дипломаты заявили, что у Киева есть все возможности и мотивы для проведения подобной операции «под чужим флагом». Об этом сообщает РБК.

Российское посольство в Лондоне официально опровергло причастность Москвы к инциденту с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. Дипломаты, вызванные в Форин-офис для получения ноты протеста, подчеркнули отсутствие каких-либо доказательств со стороны британского МИД.

В заявлении представительства акцентируется, что Россия не заинтересована в подобных провокациях, тогда как у украинского руководства существует целый набор причин для организации операции «под чужим флагом». Этот инцидент привел к резкой эскалации напряженности: ряд стран НАТО направили в Польшу дополнительную военную технику, включая истребители и системы ПВО, а Варшава временно закрыла границу с Белоруссией на фоне учений «Запад-2025». Кремль назвал реакцию западных стран «эмоциональной перегрузкой», подчеркнув плановый характер маневров.

