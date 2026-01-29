Британский флот увидел угрозу в российском судне у побережья Сомерсета
Российское судно «Синегорск» вошло в воды Великобритании, его вытеснили
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Военно-морской флот Великобритании вытеснил российское судно «Синегорск» из своих территориальных вод. Британские СМИ сообщают, что корабль вызвал подозрения, встав на якорь в районе пролегания стратегических подводных кабелей связи.
Судно вошло в Бристольский залив и остановилось недалеко от Майнхеда в графстве Сомерсет, в зоне, где по дну проходят телекоммуникационные магистрали, связывающие Великобританию с США, Канадой и странами Европы. Сначала береговая охрана подняла разведывательный самолет, а затем к месту события направили вертолет Wildcat. После демонстративного присутствия военных «Синегорск» снялся с якоря и переместился на юг, к островам Силли. Согласно данным, последний раз судно заходило в порт три недели назад в Архангельске.
Ранее Европейские страны выступили с предупреждением для морского сообщества.