Британский премьер заявил о новой эре отношений Британии и ЕС

Британский премьер Кир Стармер заявил о том, что отношения двух сторон — ЕС и Британии — вступают в новую эру. Этими словами, как пишет «Коммерсантъ», он открыл саммит Евросоюз — Великобритания.

По данным издания, Стармер анонсировал заключение новых договоренностей в стратегическом партнерстве, которое соответствует нашему времени и должно принести реальные, ощутимые выгоды.

В целом ожидается, что на этом саммите будут подписаны три соглашения: в области глобальных вызовов (в том числе и ситуации вокруг Украины), в области взаимопонимания и в области обороны и безопасности.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал позицию РФ на переговорах с Киевом, даже назвал ее «неприемлемой».