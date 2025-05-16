Стармер раскритиковал позицию РФ на переговорах с Киевом, назвав ее «неприемлемой»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России, изложенная на переговорах с Украиной в Стамбуле, является «неприемлемой». Об этом представитель Лондона заявил, выступая в Тиране, передает телеканал Sky News.

Он подчеркнул, что Москва вновь выдвигает условия, которые не устраивают Киев, Брюссель и Вашингтон. Стармер отметил необходимость единого международного подхода к ситуации.

«Позиция России явно неприемлема, и это не в первый раз», — сказал он.

Такой же позиции придерживается президент Франции Эммануэль Макрон, который выразил озабоченность тем, что президент РФ Владимир Путин не отреагировал на предложение о безоговорочном прекращении огня.

Переговоры в Стамбуле, в которых участвовали представители России и Украины, прошли 16 мая. Они продолжались около двух часов. По итогам этой встречи глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что странам удалось достичь соглашения об обмене военнопленными. Кроме того, отметил он, Москва и Киев продолжат работать над уточнением своих позиций по миру.

Ранее агентство Reuters раскрыло «нереалистичные» требования России на переговорах в Стамбуле.