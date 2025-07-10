Трансляция выступления президента Франции Эммануэля Макрона на телеканале GB NEWS была неожиданно прервана ведущим, пишет газета Le Figaro. Это произошло по время королевского банкета в Лондоне.

Как объяснил этот инцидент телеведущий Патрик Кристис, французский лидер «категорически не хотел говорить по-английски», поэтому он решил переключиться на другого гостя в студии. Журналист также обвинил Макрона в неуважительном отношении к английскому языку.

«Поэтому мы подождем и продолжим, если он это сделает, зная, что он прекрасно владеет двумя языками», — отметил Кристис.

Французская пресса оперативно отреагировала на этот скандал. Журналисты отмечают, что подобная манера поведения британских медиа — пример лингвистической предвзятости, способной перерасти в дипломатический скандал. По мнению обозревателей, обвинение Макрона в «языковом сепаратизме» свидетельствует о недопустимой нетерпимости к иным культурам и языкам.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон дал обещание никогда не бросать Украину.