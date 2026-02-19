Британцы спасли Залужного: журналистка Соколова заявила о попытке ликвидации экс-главкома ВСУ по заказу Зеленского

Журналистка украинского «Пятого канала» Янина Соколова обвинила Службу безопасности Украины в попытке физической ликвидации бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. По информации Соколовой, покушение было замаскировано под следственные действия осенью 2022 года.

В своем посте в Facebook* журналистка сослалась на источники из окружения Залужного. Она утверждает, что 13 сентября 2022 года сотрудники СБУ, включая спецподразделение «Альфа», провели обыск в гостинице в центре Киева, где на тот момент располагался оперативный штаб главкома. Формальным поводом стало постановление Соломенского суда о борьбе с проституцией в ночном стрип-клубе, который якобы находился по тому же адресу. Однако, по словам Соколовой, отель не работал как минимум год, что подтвердили его владельцы.

«По словам моих собеседников в окружении Валерия Залужного, это было покушение на убийство. И об этом знали западные партнеры, в частности британцы», — написала Соколова.

Она также выразила уверенность, что последующее назначение Залужного на дипломатическую должность в Лондон носило характер не столько политического компромисса с президентом Владимиром Зеленским, сколько меры по его защите.

Сам Залужный ранее подтвердил факт напряженности в отношениях с руководством страны. В недавнем интервью Associated Press он рассказал, что после одного из совещаний в штаб ворвались силовики, выломав двери. Экс-главком заявил, что воспринял это как угрозу и был готов защищать командный пункт, позвонив главе офиса президента Андрею Ермаку. В том же интервью Залужный возложил на Зеленского ответственность за провал контрнаступления 2023 года из-за отказа выделить необходимые ресурсы.

В СБУ ранее отрицали проведение обысков именно в штабе Залужного, настаивая, что действия проходили в рамках другого производства по иному адресу.

*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской компании Meta