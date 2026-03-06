Пентагон признал бессилие перед иранскими «Шахедами»

Американские военные не располагают эффективными средствами для противодействия иранским ударным беспилотникам типа «Шахед». Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на информированный источник в конгрессе США.

По данным собеседника, в ходе закрытого брифинга для законодателей глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн были вынуждены признать наличие серьезной проблемы. Высшие офицеры и руководство военного ведомства подтвердили, что у Соединенных Штатов на текущий момент нет надежных технологий, способных гарантированно перехватывать или подавлять подобные дроны-камикадзе.

«Шахеды», разработанные иранской компанией HESA, представляют собой дроны-барражирующие боеприпасы, которые активно применяются в различных конфликтах. Их ключевая особенность — низкая стоимость и возможность запуска роем, что делает оборону против них сложной и затратной задачей даже для технологически развитых армий. Признание со стороны Хегсета и Кейна, как отмечает источник, прозвучало на фоне обострения дискуссии о перевооружении и бюджетных приоритетах, где вопросы противовоздушной обороны выходят на первый план.

Проблема усугубляется тем, что существующие зенитные комплексы США, включая дорогостоящие ракеты-перехватчики, часто экономически неэффективны для уничтожения дешевых беспилотников. Кроме того, как ранее указывали эксперты, малая эффективная поверхность рассеяния и малые габариты «Шахедов» делают их труднообнаружимыми для радаров. Признание уязвимости перед иранскими дронами ставит под сомнение готовность США к потенциальным конфликтам нового типа, где массированное применение беспилотной авиации становится ключевым фактором.

