Брюссель против Будапешта: Виктор Орбан обвинил Евросоюз в попытке госпереворота в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с крайне резким заявлением в адрес руководства Евросоюза, назвав новый план по интеграции Украины «фактическим объявлением войны» его стране. Об этом сообщает Politico.

Поводом для демарша стала публикация, которую Орбан охарактеризовал как «рупор брюссельской элиты». В материале описывается стратегия «обратного расширения» — беспрецедентный механизм, позволяющий Украине стать членом ЕС уже к 2027 году, проводя необходимые реформы уже внутри блока, а не до вступления.

Орбан утверждает, что за техническими процедурами Брюсселя стоит политический умысел — отстранение его правительства от власти. По мнению премьера, ЕС намерен привести к руководству Венгрией оппозиционную партию «Тиса» Петера Мадяра, чтобы лишить Будапешт права вето и втянуть страну в конфликт

Ситуация усугубляется тем, что на 12 апреля в Венгрии запланированы парламентские выборы, которые Орбан уже назвал «последними перед большой войной». Он последовательно обвиняет Брюссель в стремлении создать «Соединенные Штаты Европы», где национальные суверенитеты будут подавлены. Премьер подтвердил, что Венгрия продолжит блокировать военную помощь Киеву и транзит оружия, настаивая на превращении Украины в нейтральное буферное государство между Россией и Западом.

Ранее Зеленский анонсировал новый раунд переговоров по «сложному вопросу территорий».