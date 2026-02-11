Мир за несколько месяцев: Зеленский назвал условия окончания войны и даты ключевой встречи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил осторожный оптимизм относительно сроков завершения боевых действий. В интервью агентству Bloomberg он заявил, что конфликт может быть окончен «в течение нескольких месяцев». Об этом сообщает «РБК».

По словам главы государства, решающий раунд обсуждений может состояться уже в начале следующей недели — во вторник или среду (17–18 февраля). Ожидается, что центральной темой встречи станет наиболее болезненный и «сложный вопрос территорий». Зеленский рассчитывает, что по итогам этого раунда сторонам удастся достичь базового взаимопонимания, которое ляжет в основу будущего соглашения.

Важным условием устойчивого мира президент Украины назвал международный контроль. Согласно его заявлению, любое потенциальное перемирие потребует обязательного мониторинга с участием США. Кроме того, повестка предстоящих встреч будет расширена: стороны планируют перейти к детальному планированию безопасности и обсуждению экономических вопросов, необходимых для стабилизации ситуации в регионе.

